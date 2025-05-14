ترامب يوقع صفقات مع قطر بقيمة 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينغ

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أحمد جودة - القاهرة - يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج في زيارة تاريخية، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر ساعدت بلاده كثيرًا في ملف إيران، متوقعا نجاح الدبلوماسية في هذا الشأن، وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع الرئيس الأميركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، أعلن ترامب توقيع اتفاقيات تجارية ودفاعية مع الدوحة.

بدوره قال أمير قطر إن العلاقات مع أمريكا تتجه إلى مستوى آخر بعد الزيارة التاريخية.



صفقة بوينغ

في موازاة ذلك وقعت قطر اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية خلال زيارة الرئيس الأمريكي للبلاد.

وقال ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينغ.

وفي وقت سابق أكد أمير قطر أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة.

كذلك أضاف، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي في الديوان الأميري بالدوحة، "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

كما قال لترامب "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

إحلال السلام في المنطقة

وأعرب أمير قطر عن حماسه للمباحثات القطرية الأمريكية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي لأمير قطر "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم"، مضيفا "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".

وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية، ضمن جولته الخليجية، حيث استقبله أمير قطر.