العالم اليوم - منظمة الصحة تسرح مدراء بمقرها مع خفض التمويل الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 07:26 مساءً - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لموظفيه، الأربعاء، خفض عدد فريق القيادة العليا للوكالة في المقر الرئيسي، في خطوة تندرج ضمن إعادة الهيكلة، على خلفية الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، وخاصة من جانب الولايات المتحدة.

وفي رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس "تشكيلة فريق الإدارة" الجديد في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، والتي تقلصت من 11 إلى ستة أعضاء.

وأضاف أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 يونيو 2025".

وكان تيدروس قد أعلن في 22 أبريل، خفض عمليات المنظمة وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأميركي الذي تسبب في عجز في ميزانيتها.

وبعد عودته إلى السلطة في نهاية كانون يناير، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

ورفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامَي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأميركية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.

كما خفضت عدد من البلدان الأخرى إنفاقها على مساعدات التنمية.

ولمواجهة هذا الوضع، أطلقت منظمة الصحة العالمية مراجعة لهيكليتها تتضمن خططا لتقليص عدد الأقسام بأكثر من النصف.