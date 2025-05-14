العالم اليوم - إخلاء مستشفى في غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف "لاستهداف السنوار"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 06:28 مساءً - استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، الأربعاء، بعد قصف مكثف للمنطقة الثلاثاء، بينما يقول إنه يحاول اغتيال القائد العسكري لحماس محمد السنوار.

وقالت مصادر طبية في غزة إن المستشفى الأوروبي تم إخلاؤه من المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه، الثلاثاء والأربعاء.

وشن الجيش قصفا مكثفا على مركز قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى، بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 70 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية منذ ليلة الثلاثاء، معظمهم نساء وأطفال.

ووفقا لتقارير، استهدفت أيضا جرافة ومجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن جثث بين الأنقاض في المنطقة.

وقال مسؤولون أمنيون إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات لتأكيد ما إذا كان السنوار، وهو شقيق قائد حماس يحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر الماضي، قتل في الغارة الأخيرة، ويعملون على تحديد هوية المتواجدين في الموقع.

وأوضح المسؤولون أن هذا التحقيق قد يستغرق وقتا.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، الثلاثاء، إنهم يعتقدون أن السنوار وقياديين آخرين قتلوا في قصف الثلاثاء.

ولم يصدر بعد تأكيد لتلك التقارير سواء من الجيش الإسرائيلي أو حماس.

وكثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الأربعاء، في تصعيد كبير تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.

وذكر مسعفون أن معظم القتلى، ومنهم نساء وأطفال، سقطوا نتيجة سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة منازل في منطقة جباليا بشمال غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".