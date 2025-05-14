بكين تستضيف قادة بلدان أميركا اللاتينية .. والرئيس الصيني يندد بـ«التنمر»

بكين ـ ا.ف.ب: تعهَّد الرئيس الصيني شي جينبينج تعميق العلاقات مع أميركا اللاتينية بينما أدان «التنمُّر» في هجوم مبطَّن على الولايات المتحدة، أثناء منتدى إقليمي تستضيفه بكين.
وصل قادة ومسؤولون من بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى العاصمة الصينية للمشاركة في منتدى الصين ـ سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).
وفي خطابه أمام قادة بلدان المنطقة، أشاد شي بالروابط المتنامية بين الصين وبلدان المنطقة.
وقال شي في حفل الافتتاح «على الرّغم من بُعد الصين عن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإنَّ الجانبين يتمتَّعان بتاريخ عريق من التبادلات الودّيِة»، مشبِّها القمَّة بـ»شجرة عظيمة صامدة».
وأضاف «من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم».
تعهَّد الرئيس الصيني أيضًا بتوفير قروض بقيمة 9,2 مليار دولار من أجل دعم «التنمية» في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كجزء من مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون، بما في ذلك في مجال البنى الأساسية والطاقة النظيفة.
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