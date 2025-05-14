الجوع يهدد حياة 2.1 مليون فلسطيني بغزة .. والاحتلال يجدد المجازر فـي خيام النازحين

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة مجددا مجازره في خيام النازحين ومخلفا اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، فيما أعلن عن وقف لإطلاق النار لتسهيل اطلاق سراح محتجز أميركي.

واستهدف جيش الاحتلال خيام النازحين بخان يونس، حيث قالت مصادر طبية ان أربعين شهيدا ارتقوا في غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ مساء الأحد ـ وحتى إعداد الخبر.

إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة بدءا من منتصف يوم أمس الاثنين للتمكن من استعادة المحتجز الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.

وإفراج حركة حماس عن المحتجز الأميركي مزدوج الجنسية، ألكسندر عيدان، جاء في بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن مفاوضات إعادة فتح المعابر وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى، وإنما فقط ممر آمن للإفراج عن عيدان ألكسندر.

واضاف «أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة».

إنسانيا دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أسابيع، لا سيما وأن حياة 2.1 مليون مواطن في قطاع غزة على المحك.

وأكد المكتب الأممي عبر موقعه الرسمي، أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن أكثر من 9 أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية.

وأضافت أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يُحصى من الناس.

وأكدت الوكالة الأممية أن آلاف الشاحنات التابعة لها جاهزة للدخول، مشيرة إلى أن فرقها في غزة مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.

وفي السياق، أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في المحاصيل الزراعية.

وقال التقرير الأممي إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.