ترامب: لولا الجهود الأمريكية لما كان أي أسير في غزة على قيد الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - قبيل وصوله إلى قطر، التي توجه إليها بعدما أمضى يومين حافلين في السعودية، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لولا بلاده لما كان أي "أسير إسرائيلي حيًا في قطاع غزة".

قبيل وصوله إلى قطر، التي توجه إليها بعدما أمضى يومين حافلين في السعودية، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لولا بلاده لما كان أي "أسير إسرائيلي حيًا في قطاع غزة".

وقال ترامب من على متن الطائرة الرئاسة في طريقه إلى الدوحة، اليوم الأربعاء: "الإسرائيليون قاتلوا ويستحقون الثناء، لكن شعبي يستحق أيضًا الكثير من الثناء، ربما أكثر"، وفق تعبيره.

كما أضاف أنه لولا الولايات المتحدة "لما كان الجندي الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، على قيد الحياة، ولما كان أيٌّ من الرهائن على قيد الحياة".

"لم أهمش إسرائيل"

إلى ذلك، أوضح أن "إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الرياض والمنطقة، مضيفًا أن "العلاقات الأميركية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة للجميع"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى قطر، في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية الأولى خلال ولايته الثانية، بعد حضور القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق اليوم في الرياض. حيث شدد خلال كلمة ألقاها أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أنه لا يزال 57 إسرائيليا محتجزين في غزة، بينهم 34 لقوا مصرعهم، وفق إحصاءات الجيش الإسرائيلي.

فيما قُتل ما لا يقل عن 52862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.