نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|ترامب يبدأ محطته الثانية في جولته الخليجية بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمًا من المملكة العربية السعودية، ضمن جولته الخليجية التي تشمل أيضًا دولة الإمارات.

وتستمر هذه الزيارة الرسمية لمدة يومين وقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى الديوان الأميري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين، وسط مراسم ترحيب رسمية وعروض تراثية تعكس أصالة الثقافة القطرية وحفاوة الاستقبال.

استقبال رسمي وحفاوة قطرية



استهل الرئيس الأمريكي زيارته إلى الدوحة بلقاء مع أمير قطر في الديوان الأميري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية شملت عروضًا مميزة من الفلكلور القطري، أكدت على عمق الروابط الثقافية وحسن الضيافة.

ورافق الرئيس عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، في زيارة من المتوقع أن تكون محورية في دعم العلاقات الثنائية.

اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة بين واشنطن والدوحة



من المقرر أن يشهد ترامب توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع دولة قطر، تشمل مجالات الدفاع والاستثمار والتعليم والطاقة، مما يمثل دفعة قوية لتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

قمة الرياض وتوجه نحو الإمارات



تأتي زيارة ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، والتي شكلت انطلاقة لجولته الخليجية.

ومن المقرر أن يواصل الرئيس الأمريكي زيارته إلى الإمارات يوم الخميس، حيث تختتم هذه الجولة التي تهدف إلى توطيد العلاقات الأمريكية مع دول الخليج العربي وتعزيز التنسيق حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

قطر شريك استراتيجي للولايات المتحدة



أكدت وكالة الأنباء القطرية أن زيارة ترامب تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل مرحلة جديدة وواعدة في علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وأضافت الوكالة أن الحوار السنوي بين البلدين يجسد عمق العلاقات الراسخة ويؤسس لتعاون أكبر في مختلف المجالات.



