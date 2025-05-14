العالم اليوم - ثاني محطة في جولته.. ترامب يصل الدوحة

انتم الان تتابعون خبر ثاني محطة في جولته.. ترامب يصل الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 03:24 مساءً - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ل ثاني في استقبال ترامب بمستهل زيارته إلى الدوحة .

وبعد مشاركته في القمة الخليية الأميركية في الرياض، توجه الرئيس الأميركي إلى العاصة القطرية على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جوله الخليجية.

وقال تلفزيون قطر الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين ، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "زيارة الرئيس الأميركي تعكس المكانة البارزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

وأضافت "تنبئ الزيارة بمرحلة جديدة واعدة بعلاقات التعاون والصداقة المتنامية بين البلدين".

وتابعت "يجسد الحوار السنوي بين البلدين عمق العلاقات الراسخة".