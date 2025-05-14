العالم اليوم - تقرير يكشف سبب رفض ترامب زيارة إسرائيل خلال جولته بالمنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 03:24 مساءً - أفادت شبكة "سي ان ان" بأن المسؤولين الإسرائيلية سعوا لاستكشاف إمكانية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القدس أو تل أبيب، إلا أنه رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار.

وقال الشبكة الأميركية: "المسؤولون الإسرائيليون حاولوا استكشاف إمكانية زيارة له إلى القدس أو تل أبيب، إلا أن ترامب رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار أو "نتيجة سياسية" تحقق له مكسبًا واضحًا ما دفعه إلى استبعاد إسرائيل من جدول رحلته.

ووصل ترامب إلى المنطقة، يوم الثلاثاء، في مستهل جولة إقليمية تبدأ من السعودية، وتشمل لاحقًا قطر والإمارات.

وكان من اللافت للنظر غياب إسرائيل عن جدول الجولة الإقليمية، رغم علاقة البلدين الراسخة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الخليج، وإن العلاقات الأمريكية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "هذا مفيد لإسرائيل. إن وجود علاقة كهذه مع تلك الدول... أعتقد أنه مفيد جدا لإسرائيل".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "ستعمل ما في وسعها لوضع حد لحرب غزة". وقال ترامب خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة". وأضاف: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة، وسنعمل على تأمين الرهائن الأميركيين".