العالم اليوم - وزير خارجية السعودية: اتفقنا مع واشنطن على وقف الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 02:22 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن واشطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن. وأكد دعم المملكة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأميركية الخليجية بالرياض. وقال "لا بد من دخول المساعدات لقطاع غزة دون قيد أو شرط (...) سيكون من الصعب إيصال المساعدات بدون وقف إطلاق النار".

وفي الشأن السوري، رحب وزير الخارجية السعودي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بن فرحان أن لقاء ترامب وأردوغان والرئيس السوري وولي العهد السعودي تضمن ضرورة دعم سوريا، لافتا إلى أن رفع العقوبات كان ضرورويا لاستقرر سوريا.

وأضاف قائلا "هناك فرص استثمارية كثيرة في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السورية، لافتا إلى أن الدعم السعودي لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأميركية.

وعن جولة الرئيس الأميركي، قال إن زيارة ترامب عبرت عن عمق الشراكة الاستراتجية والسعي والعمل الجاد لايجاد حلول للازمات.

وبشأن التعاون الدفاعي المشترك، قال إن التعاون بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة، لافتا إلى أن الشراكة بين البلدين في الدفاع والأمن ممتدة لعقود وسيستمر تعزيزها.

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية، قال إن المملكة تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.