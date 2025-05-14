العالم اليوم - أبرز ما جاء في كلمات القادة المشاركين في "قمة الرياض"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 02:22 مساءً - افتتح ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولي عهد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن دول الخليج تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأشار ولي العهد السعودي خلال القمة الخليجية الأميركية، الأربعاء، إلى أن "القمة تعكس حرصنا على تطوير العمل الجماعي"، وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي يسعى للعمل مع أميركا لتهدئة التوترات في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي افتتح القمة في الرياض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال خلال كلمة الافتتاح إن القمة تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة، معربا عن التطلع أن "تسهم هذه القمة لتحقيق مستهدفاتها المشتركة بما يحقق مصالح النمو والرخاء لمنطقتنا".

وأضاف: "قمتنا تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتي تهدف إلى إرساء الأمن في المنطقة".

وحول الوضع في قطاع غزة، قال ولي العهد السعودي: "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء حرب غزة، والتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية".

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، كما شدد على سعي بلاده لوقف إطلاق نار كامل في السودان.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال ولي العهد السعودي: "المملكة مستعدة لمواصلة الجهود للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية".

الرئيس الأميركي

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "ستعمل ما في وسعها لوضع حد لحرب غزة".

وقال ترامب خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة، وسنعمل على تأمين الرهائن الأميركيين".

وأعلن ترامب أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت الذي تختاره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ضم المزيد من البلدان إلى هذه الاتفاقيات.

وقال الرئيس الأميركي: "نسعى إلى رؤية الشرق الأوسط مليئا بالتقدم والازدهار"، مشددا على أن "صداقة مهمة" تجمع الولايات المتحدة مع الدول الخليجية.

وبشأن العلاقات مع سوريا، قال ترامب: "ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة"، مشيرا إلى أن ذلك يبدأ بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تم قبيل القمة.

وأضاف الرئيس الأميركي: "طلبت رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالتقدم والازدهار. رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة مهمة".

كما قال الرئيس الأميركي إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وإن "هناك فرصة لمستقبل خال من قبضة حزب الله".

وأوضح قائلا: "على الرئيس اللبناني بناء لبنان مزدهر بعيدا عن سيطرة حزب الله"، كما أشار إلى أنه "على اللبنانيين تحرير بلدهم من حزب الله".

عاهل البحرين

من جانبه، أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره للمساعي الدبلوماسية الأميركية الفاعلة في سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما أعرب عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع العقوبات على سوريا، مشيدا بنهج ترامب "الهادف إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات".

وفي شأن المحادثات النووية، قال ملك البحرين إن "المباحثات النووية بين واشنطن وطهران قد تعيد الاستقرار إلى المنطقة وتنزع شرارة الحروب".

أمير الكويت

ورحب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بما يحمي الملاحة البحرية.

وأكد الشيخ مشعل على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام.

وقال أمير الكويت: "نسعى إلى إصلاح مسيرة السلام في المنطقة وفقا لمبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"

وأضاف أن مشاركة ترامب في القمة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية الخليجية مع واشنطن.

سلطنة عمان

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد إن "تحقيق السلام مستحيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأعرب عن تقديره الدور"البنّاء" للرئيس الأميركي دونالد لترامب في إعادة الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأحمر

وقال نائب رئيس مجلس الووزرء العماني إن "علاقاتنا مع واشنطن تهدف إلى إرساء قواعد الأمن والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي

وخلال كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن قائمة على أرض صلبة من التعاون والاستثمار

وأضاف قائلا إن "عمق التحالف الخليجي الأميركي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية".