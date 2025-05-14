العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة ميخايلوفكا في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 01:25 مساءً - نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة ميخايليفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء أيضا، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 12 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 9 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت أن القوات الأوكرانية شنت أكثر من 520 هجوما بالمسيرات على المناطق الحدودية والروسية الجديدة يومي 6 و7 مايو.

وكان الجيش الروسي استأنف عملياته منذ منتصف ليل 11 مايو الجاري حيث يواصل ضرب المطارات العسكرية ولوجستيات وتجمعات القوات الأوكرانية، فيما تواصل قواته تقدمها على جميع المحاور "لاستكمال تحرير المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا".

الكرملين: الوفد الروسي في إسطنبول غدا

من ناحية ثانية، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عن أعضاء الوفد الروسي إلى إسطنبول لمحادثات السلام مع أوكرانيا غدا عندما يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر.

وأضاف الكرملين أن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول غدا لا يزال قائما، مشيرا إلى أن الوفد الروسي سيكون في إسطنبول غدا في انتظار الوفد الأوكراني.

كذلك أكد الكرملين تلقي بوتين دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد.