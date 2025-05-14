نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استعدادات حافلة في الدوحة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة رسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد العاصمة القطرية الدوحة استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

شوارع الدوحة تتزين بالأعلام

وارتدت شوارع الدوحة، خاصة كورنيش المدينة، حلة من الأعلام القطرية والأمريكية، في مشهد احتفالي يعكس حفاوة الاستقبال وأهمية الحدث على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

جدول الزيارة الرسمية

حسب جدول الأعمال الرسمي، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى الدوحة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة.

فور وصوله، سيتوجه ترامب إلى الديوان الأميري لعقد لقاء رسمي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

استكمال برنامج الزيارة في قصر لوسيل

بعد اللقاء الرسمي في الديوان الأميري، يغادر ترامب متوجهًا إلى مقر إقامته، على أن يُستأنف برنامج الزيارة في المساء.

سيتواجه ترامب الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، إلى قصر لوسيل، حيث سيتم استكمال نشاطاته الرسمية.

الختام بمأدبة عشاء دولة

تُختتم الزيارة الرسمية بحضور مأدبة عشاء دولة على شرف الرئيس ترامب في تمام الساعة الثامنة مساءً، قبل أن يغادر القصر متوجهًا إلى مقر إقامته في الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساءً.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم بحث سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.