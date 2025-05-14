نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يدعو سوريا للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ويطلب المساعدة في مكافحة داعش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء في الرياض، دعا ترامب سوريا للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل، كما طلب من الشرع التعاون مع الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش في المنطقة.

الشرع يؤكد التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل

من جانبه، أكد أحمد الشرع التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل الموقعة عام 1974، والتي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار على الحدود بين سوريا وإسرائيل.

كما دعا الشرع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع.

تصريحات وزير الخارجية السوري

عقب اللقاء، علّق وزير الخارجية السوري على محادثات ترامب والشرع قائلًا: "إن الشعب السوري قد ضحى من أجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق"، في إشارة إلى التحديات التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية.

القمة الخليجية-الأمريكية الخامسة

وكانت الرياض قد شهدت اليوم أعمال القمة الخليجية-الأمريكية الخامسة، بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي. وتزامنت القمة مع جولة ترامب إلى الخليج التي بدأها من السعودية، وتشمل قطر والإمارات.