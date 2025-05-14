نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الكويت: ضرورة قيام دولة فلسطينية وترحيب بوقف إطلاق النار ورفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية الخامسة المنعقدة في الرياض، أهمية قيام دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لـالمبادرة العربية للسلام، باعتبارها الأساس العادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والكرامة.

دعوة لإنهاء هموم المنطقة وتعزيز الاستقرار

وقال الأمير مشعل الأحمد: "نأمل أن تكون هذه القمة بداية حقيقية لإنهاء هموم المنطقة وتجاوز تحدياتها"، مؤكدًا على أهمية الدبلوماسية والحلول السلمية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

كما عبّر عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، لما له من دور محوري في حماية الملاحة البحرية الدولية، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي شهدت توترات متصاعدة مؤخرًا.

إشادة برفع العقوبات عن سوريا

وأشاد الأمير الكويتي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بـرفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في فتح صفحة جديدة نحو استعادة الأمن والاستقرار في الدولة السورية، بما يخدم مصالح المنطقة بأكملها ويخفف من حدة المعاناة الإنسانية.

دعم سعودي لتسوية النزاعات الإقليمية

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة ذاتها، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والسودان، مشددًا على دعم بلاده لـوحدة الأراضي السورية واستقرار لبنان.

كما أشار بن سلمان إلى أن السعودية تشجع الحوار بين الأطراف اليمنية كوسيلة لتجاوز الأزمة هناك، مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى حرص الرياض على استمرار وتعميق هذا التعاون.

قمة استراتيجية في توقيت حساس

انطلقت أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي القمة في إطار جولة للرئيس الأمريكي تشمل السعودية، قطر، والإمارات.

وتُمثل هذه القمة محطة مهمة في تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الخليج، في وقت تتزايد فيه التحديات على المستوى الإقليمي والدولي.