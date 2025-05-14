نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين: مفاوضات واشنطن وطهران قد تعيد الاستقرار ونثمن رفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الملك عيسى بن حمد آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، أن المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي تمثل فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددًا على أهمية تجنب التصعيد العسكري ونزع فتيل الأزمات المتكررة.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة الخليجية – الأمريكية الخامسة التي انطلقت اليوم في الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

الملك عيسى: التكامل مع واشنطن ركيزة لاستقرار المنطقة

وأشار عاهل البحرين إلى أن التكامل الاستراتيجي بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، منوهًا إلى أن العلاقات الراسخة بين الطرفين تقوم على شراكة طويلة الأمد في مواجهة التحديات السياسية والأمنية.

وثمّن الملك إعلان الرئيس الأمريكي من الرياض عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا القرار بأنه خطوة بنّاءة قد تسهم في دعم مسار الحل السياسي في البلاد وإنهاء معاناة الشعب السوري.

إشادة بمشاركة ترامب ونهجه لإحلال السلام

وأضاف الملك عيسى أن مشاركة الرئيس ترامب في أعمال القمة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول الخليج بالولايات المتحدة، معربًا عن تقديره لنهج الرئيس الأمريكي الساعي إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات في المنطقة.

وقال: "نهج الرئيس ترامب المتوازن والداعم للاستقرار يشكّل ركيزة مهمة في جهود السلام الإقليمي، ويدعم تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية".

قمة استراتيجية في ظل تحديات إقليمية

وتُعقد هذه القمة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات متصاعدة، من بينها الصراع في غزة، وتوترات الخليج، والأوضاع في سوريا ولبنان واليمن، ما يمنح أعمال القمة طابعًا استثنائيًا في ظل جهود إقليمية ودولية لإعادة التوازن السياسي والأمني.

وتزامنًا مع القمة، يقوم الرئيس ترامب بجولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، في إطار دفع العلاقات الثنائية مع دول الخليج نحو مرحلة جديدة من التعاون.

القمة الخليجية – الأمريكية الخامسة: مسار متواصل من الشراكة

تُعد القمة الحالية هي الخامسة من نوعها، حيث سبقتها أربع قمم:

القمة الأولى عُقدت في مايو 2015 في منتجع كامب ديفيد الأمريكي

الثانية في إبريل 2016 بالرياض

الثالثة في مايو 2017 بمشاركة الرئيس ترامب

الرابعة في يوليو 2022 وشهدت حضور قادة من مصر والأردن والعراق

وتُكرّس هذه القمم جهود تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، والتعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، ومكافحة الإرهاب، ومسار السلام في الشرق الأوسط.