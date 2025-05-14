نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي أمام القمة الخليجية الأمريكية: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة والسودان وندعم وحدة سوريا واستقرار لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة الخليجية الأمريكية الخامسة، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه من قرارات تتعلق بقضايا الشرق الأوسط وتحدياته الأمنية والسياسية.

وتأتي القمة في إطار جولة للرئيس الأمريكي تشمل عدة دول خليجية، على رأسها السعودية وقطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين واشنطن ودول الخليج، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وتأكيدًا على حرص الجانبين على تطوير علاقاتهما التاريخية.

بن سلمان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والسودان ويدعم وحدة سوريا

وفي كلمته أمام القمة، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في كل من قطاع غزة والسودان، مؤكدًا التزام المملكة بدعم جهود التهدئة وحقن الدماء في كلا الملفين.

وقال ولي العهد: "ندعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والسودان، ونجدد دعمنا الكامل لوحدة الأراضي السورية، واستقرار لبنان، باعتبار أن هذه القضايا تمثل مفاتيح الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأضاف أن المملكة تشجع الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن.

العلاقات الخليجية الأمريكية... شراكة استراتيجية متجددة

أكد ولي العهد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها شراكة طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف بن سلمان: "العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تاريخية، ونعمل اليوم على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، ويواكب التحديات العالمية في مجالات الطاقة والأمن والتكنولوجيا".

القمة تفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي

وتُمثل هذه القمة الفصل الخامس من سلسلة قمم خليجية أمريكية، بدأت أولى جولاتها في مايو 2015 بمنتجع كامب ديفيد الأمريكي، ثم توالت بعدها ثلاث قمم في الرياض خلال أبريل 2016، ومايو 2017، ويوليو 2022، حيث شارك في النسخ السابقة عدد من القادة العرب من مصر والأردن والعراق.

وتنعقد القمة الحالية وسط تحديات متصاعدة تشهدها المنطقة، مثل الملف النووي الإيراني، والحرب في غزة، والأزمة السودانية، والأوضاع في لبنان وسوريا واليمن، ما يجعلها فرصة مهمة لتنسيق الجهود الخليجية الأمريكية وتعزيز الاستجابة المشتركة لهذه الملفات.

تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ضمن رؤية الملك سلمان

ويأتي انعقاد هذه القمة ضمن رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح الاقتصادية والسياسية لدول المجلس.

وأكد المشاركون في القمة التزامهم بمواصلة التعاون من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، من خلال حوار استراتيجي دائم، واستثمارات مشتركة، وتنسيق أمني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

ترامب يشيد بالتعاون مع الخليج ويهاجم إدارة بايدن

من جهته، أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العلاقة القوية بين بلاده ودول الخليج، مؤكدًا استعداده لتوسيع مجالات التعاون وتقديم الدعم الكامل للحلفاء في مواجهة التحديات الإقليمية.

وانتقد ترامب سياسات إدارة بايدن، قائلًا: "إدارة بايدن خلقت فوضى في المنطقة من خلال التهاون مع العدوان الإيراني، ولا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي". وأضاف: "نرغب في صفقة مع إيران، لكنها يجب أن تتوقف أولًا عن دعم الإرهاب في المنطقة".