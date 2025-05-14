نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الشرق الأوسط في قلب العالم... ونسعى لتوسيع "اتفاقات أبراهام" ورفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الشرق الأوسط يحتل موقعًا استراتيجيًا وحيويًا في قلب العالم، مشيرًا إلى تطلعه للعمل مع قادة دول المنطقة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة الأمريكية الخليجية، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الزعماء والقادة الخليجيين، حيث أشاد ترامب بالجهود المبذولة من دول المنطقة قائلًا:

"أنتم تحققون شرق أوسط مستقرًا وتقومون بعمل رائع".

توسيع "اتفاقات أبراهام" ليشمل مزيدًا من الدول

وكشف ترامب عن توجه الإدارة الأمريكية المستقبلية نحو توسيع نطاق اتفاقات أبراهام للسلام، التي انضمت إليها بالفعل عدة دول عربية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على ضم دول جديدة إلى هذا الإطار، الذي وصفه بأنه محوري في بناء مستقبل السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وفتح آفاق جديدة من الاستثمارات والتبادل الاقتصادي والثقافي، بما يدعم استقرار المنطقة ويعزز من موقعها العالمي.

مفاجأة ترامب: لقاء مع الرئيس السوري وبحث لرفع العقوبات

في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس ترامب عن لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كاشفًا عن مباحثات جادة لتطبيع العلاقات مع سوريا، في خطوة قد تُحدث تحولًا لافتًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.

وقال ترامب:

"التقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس أردوغان، ونبحث الآن تطبيع العلاقات مع سوريا، وسنرفع كل العقوبات عن سوريا، وهذا سيكون أمرًا إيجابيًا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف السوري حراكًا دبلوماسيًا لافتًا، وسط مؤشرات على انفتاح عربي ودولي على النظام السوري، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.

ترامب يشيد بالجهود الخليجية ويؤكد على استمرار الشراكة

أشاد الرئيس الأمريكي السابق بالدور الذي تقوم به دول الخليج في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الدول تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن الشراكة معها ستظل وثيقة في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

وشدد ترامب على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق مع الحلفاء في الخليج، لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير اقتصادات المنطقة.

مستقبل جديد للمنطقة بدعم أمريكي

عكست تصريحات ترامب خلال القمة رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، القائم على التحالفات الاقتصادية والسياسية، والانفتاح بين الدول، والتوجه نحو تصفير الأزمات وتحقيق التنمية.

ويُتوقع أن تثير هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا في الأوساط الدولية، خاصة في ما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، وتوسيع اتفاقات أبراهام، لما لهما من تأثير مباشر على توازنات القوى في المنطقة.