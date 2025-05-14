نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بن سلمان وترامب يؤكدان عمق الشراكة السعودية الأمريكية ويعلنان عن اتفاقيات بـ300 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثمارات الصندوق العالمية، في دلالة واضحة على الثقة السعودية في قدرات الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في القطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ترامب يشارك في المنتدى ويشيد بعلاقات البلدين الممتدة منذ عهد روزفلت

استقبل ولي العهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله مقر المنتدى، حيث اطلع الجانبان على معرض للصور التاريخية التي وثقت مراحل تطور العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة عبر العقود، كما تفقدا جناحًا يضم عروضًا استثمارية لشركات سعودية وأمريكية في قطاعات متعددة.

وخلال كلمته في المنتدى، أعرب ترامب عن سعادته بعودته إلى السعودية، مؤكدًا أن "الشراكة بين البلدين تتجاوز كل التحديات، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى".

كما أعرب عن امتنانه للكرم السعودي، مسترجعًا ذكرى زيارته السابقة للمملكة منذ 8 سنوات، ولقائه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.

شراكة استثمارية تتجاوز 600 مليار دولار

كشف الأمير محمد بن سلمان أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة أساسية في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، كما يُعد أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2024، مضيفًا: "نحن نعمل اليوم على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى".

وأكد ولي العهد أن هذه الشراكة المتنامية ستسهم في توطين الصناعات، تنمية المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل داخل المملكة، في سياق دعم رؤية السعودية 2030 الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي في مختلف المجالات.

إشادة أمريكية بنهضة السعودية وتحوّل الرياض إلى مركز عالمي

من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطور الكبير الذي شهدته السعودية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن "الرياض لم تعد مدينة حكومية فقط، بل باتت مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والثقافة والابتكار".

وأضاف: "ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي وتجاري غير مسبوق، لم يكن متوقعًا قبل 8 سنوات، وهو ما يثبت أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو الريادة العالمية".

كما أشار ترامب إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030 يعكس مكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن بلاده ستدعم كافة الخطوات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية.

إرث ممتد منذ 1933.. واستثمارات تقود المستقبل

استعرض ولي العهد بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي انطلقت في عام 1933م عبر اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، مؤكدًا أن هذا التاريخ العريق يشكل الأساس المتين لشراكة اقتصادية متجددة تسعى إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.