نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏القناة 12 الإسرائيلية: تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد إطلاق الصاروخ من اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية، بتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.