نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير زلازل يطمئن المصريين: الزلزال الأخير لم يؤثر على مصر والإجراءات الوقائية مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات هامة عن الزلزال الذي وقع مؤخرًا، أن مصر تمتلك شبكة متكاملة من محطات رصد الزلازل موزعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه الشبكة تمكن الدولة من تسجيل أي نشاط زلزالي بدقة، وهو ما يسهم في متابعة الأحداث الزلزالية وتحليل تأثيرها.

تفاصيل الزلزال الأخير: قوة وتأثير محدود

وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أن الزلزال الأخير الذي وقع في منطقة الجزر اليونانية كان له تأثير محدود على مصر، حيث استمر لمدة 5 إلى 6 ثوانٍ فقط.

وذكر أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال تعد من المناطق الجيولوجية النشطة بسبب وجود أنظمة تكتونية معقدة.

النشاط الزلزالي في المنطقة وتاريخ الحركات التكتونية

وأضاف الشرقاوي في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد"، أن هذه الحركات التكتونية تعود إلى ملايين السنين، وأن القارة الأفريقية تتحرك باتجاه الشمال نحو أوروبا.

وهذا الاحتكاك التكتوني بين القارات يتسبب في نشاط زلزالي مستمر، وتكون الزلازل في هذه المناطق جزءًا من هذا النشاط.

تصنيف الزلازل حسب العمق وتأثير الزلزال على مصر

وأوضح الدكتور الشرقاوي أن الزلازل تُصنف حسب عمقها إلى ثلاثة أنواع: زلازل ضحلة، زلازل متوسطة، وزلازل عميقة.

وأكد أن الزلزال الأخير الذي وقع في منطقة الجزر اليونانية كان من نوع الزلازل المتوسطة، حيث بلغ عمقه بين 70 و300 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأكد الشرقاوي أن الزلازل من هذا النوع لا تؤثر بشكل مباشر على سطح الأرض أو على المناطق البعيدة مثل مصر.

وأضاف أنه على الرغم من أن الزلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، إلا أن أغلب المواطنين في مصر لم يشعروا به، مشيرًا إلى أن تأثيره كان محدودًا للغاية.

الاستعدادات المستمرة والتوعية بالزلازل

وفي ختام تصريحاته، طمأن الدكتور عمرو الشرقاوي المواطنين في مصر، مؤكدًا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يواصل رصد النشاط الزلزالي بشكل دقيق.

كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي العام بأهمية الإجراءات الوقائية في مواجهة الزلازل، مؤكدًا أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تواصل عملها بشكل فعال لضمان سلامة المواطنين.

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