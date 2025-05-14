نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بعد ظهور 9 حالات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم بيانًا رسميًا أكدت فيه ضرورة تطبيق تدابير مستهدفة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وذلك في أعقاب ظهور 9 حالات جديدة من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عدد من الدول.

الحالات التي تم الإبلاغ عنها أدت إلى وفاة شخصين، ما استدعى تدابير احترازية جديدة للحد من انتشار المرض.

تقييم المخاطر لا يزال معتدلًا على المستوى العالمي والإقليمي

وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن ظهور هذه الحالات لا يغير تقييمها العام للمخاطر، حيث تبقى المخاطر معتدلة على المستويين العالمي والإقليمي.

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لا يزال يشكل تهديدًا في البلدان التي تشهد انتشارًا للفيروس بين الإبل، العائل الطبيعي للفيروس.

حول متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومعدل الوفيات

تعد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) مرضًا تنفسيًا يسببه فيروس كورونا، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بـ الإبل.

ويظهر الفيروس أيضًا من خلال انتقاله بين الأفراد عبر الجزيئات التنفسية المعدية، خصوصًا في المسافات القريبة، أو من خلال الاتصال المباشر.

يُذكر أن معدل الوفيات في الحالات المؤكدة يصل إلى نحو 36%، رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا الرقم قد يكون تقديرًا مبالغًا فيه نظرًا لعدم اكتشاف الحالات الخفيفة التي قد لا يتم الإبلاغ عنها.

التدابير الوقائية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

أكدت المنظمة أنه تم اتخاذ عدة تدابير وقائية للتصدي لهذا الفيروس، والتي تشمل المراقبة الدقيقة للحالات والفحوصات الصحية المتواصلة.

كما تم رفع مستوى الوعي الصحي العام وفرض تدابير وقائية أخرى للحد من انتشار العدوى.

أرقام الإصابات والوفيات العالمية

حتى تاريخ 21 أبريل 2025، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 2627 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية عالميًا، بما في ذلك 946 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.