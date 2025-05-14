نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يلتقي أحمد الشرع في الرياض قبيل القمة الخليجية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. الاجتماع يأتي قبل القمة الخليجية الأمريكية المزمع عقدها في الرياض، حيث يتوقع أن يناقش الطرفان عدة قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع الإقليمي.

تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات على سوريا

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ترامب سيلتقي الشرع قبيل القمة الخليجية، في خطوة وصفها البعض بأنها تمثل تطورًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.

وكان وزارة الخارجية السورية قد رحبت بتصريحات ترامب التي أبدى فيها استعداد بلاده لرفع العقوبات المفروضة على دمشق.

خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية السورية أن تصريحات ترامب تعد خطوة إيجابية نحو إنهاء معاناة الشعب السوري، مما يعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه الأزمة السورية التي طال أمدها.