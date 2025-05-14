العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 10:26 صباحاً - أصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، هي رأس عيسى والحديدة والصليف.

وقال الجيش إن هذه الموانئ "تستخدمها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة إخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".

ويأتي التحذير بعدما أعلن الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، تسبب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية الواقعة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ بالستي أسرع من الصوت.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي".