العالم اليوم - فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل من غزة بزراعة نخاع ناجحة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:28 صباحاً - تكللت جهود فريق طبي بمستشفى "ياس كلينك - مدينة خليفة"، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بالنجاح، في إنهاء معاناة طفل فلسطيني قادم من قطاع غزة يعاني مرضا جينيا نادرا.

وبعد رحلة علاج استمرت 7 أشهر، خضع خلالها الطفل لعملية زراعة نخاع عظام ناجحة، انتهت فترة حرجة تضمنت تنويما مكثفا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستقبل الطفل في حالة صحية حرجة ليخضع لرعاية متخصصة في وحدة العناية المركزة للأطفال، وبفضل التنسيق الفاعل بين إدارة المستشفى ودائرة الصحة في أبوظبي، جرى تسهيل قدوم شقيقته من غزة لتكون المتبرعة بعملية الزراعة المنقذة لحياته.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن زراعة نخاع العظم كانت الخيار الوحيد لإنقاذ حياة الطفل الذي كان يواجه خطر الوفاة، نتيجة مضاعفات المرض النادر الذي أثر على جهازه المناعي ووظيفة نخاع العظم وتسبب في التهابات حادة.

وتضافرت جهود فريق طبي متكامل من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الشاملة للطفل طوال فترة علاجه، وصولا إلى تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى برفقة عائلته، مع آمال بمستقبل صحي.