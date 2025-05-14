العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:28 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تسبب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية الواقعة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الهجوم، حسب تقارير صحفية إسرائيلية.

وشملت صفارات الإنذار القدس والعديد من البلدات المحيطة بها، وقبل انطلاقها بدقائق تم إطلاق تحذير مبكر للسكان، منبها المدنيين بالهجوم الصاروخي بعيد المدى عبر إشعار فوري على هواتفهم.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ بالستي أسرع من الصوت.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي.