العالم اليوم - إعلام حوثي يعلن جاهزية مطار صنعاء للعمل بعد القصف الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 07:23 صباحاً - أعلنت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استكمال أعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وعودته إلى الخدمة، بعد أسبوع من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي أخرجته عن العمل بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مدير المطار خالد الشايف، قوله إن الفرق الفنية أنهت إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدرج المطار من جراء القصف، مؤكدا جاهزية المطار لاستقبال الرحلات اعتبارا من الأربعاء.

وقبل نحو أسبوع، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطله كليا وتعليق كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

ويستمر الصراع المتصاعد بين الحوثيين وإسرائيل، توازيا مع حرب غزة.

والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأعلنت الجماعة اليمنية مسؤوليتها عن إطلاقه.

ودوت صفارات الإنذار في عدة أماكن في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا صوب مطار بن غوريون قرب تل أبيب.