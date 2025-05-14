العالم اليوم - 695 مليون دولار إيرادات "فيرتيغلوب" بالربع الأول.. نمو بـ26%

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 07:23 صباحاً - أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة شركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

كما كشفت فيرتيغلوب عن استراتيجيتها لتسريع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهدف تجاوز واحد مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتستضيف الشركة فعالية "يوم أسواق رأس المال" لاستعراض آخر المستجدات حول نموها خلال المرحلة القادمة، مع تقديم مبادرات هادفة لتعزيز مرونة "فيرتيغلوب" وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

وأعلنت "فيرتيغلوب" عن تحقيق إيرادات بلغت 695 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وزيادة قدرها 49 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

كما بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة الثالثة أشهر المنتهية في مارس31، 261 مليون دولار، بزيادة قدرها 45 بالمئة على أساس سنوي و65 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "يسرنا أن نعلن عن نتائجنا القوية للربع الأول من عام 2025، المدفوعة بقوة الكفاءة التشغيلية وظروف السوق الداعمة. وأتوجه بالشكر إلى فريقنا المتميز على التزامهم الراسخ بتطبيق أعلى معايير السلامة في الربع الأول من عام 2025، حيث قام الفريق بإنجاز مهم تمثل في تحقيق 10 ملايين ساعة عمل آمنة و14 شهراً دون أي حوادث قابلة للتسجيل، ولا يزال تركيزنا منصباً على مواصلة هذا الأداء القوي وتطويره، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل خالية من الإصابات.

وفي الجانب التشغيلي، حققنا زيادة بنسبة 7 بالمئة في أحجام مبيعات منتجات الشركة مقارنة بالربع الأول من عام 2024 و31 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024 للاستفادة من تحسن ظروف السوق، إضافة إلى تحسين معدلات الكفاءة التشغيلية ، ما يؤكد نجاحنا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحسين التصنيع التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والإنتاج".

وأضاف: "بفضل الدعم الاستراتيجي من "أدنوك"، بدأت شركة "فيرتيغلوب" تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها للنمو 2030، لتتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات النيتروجين المتكاملة مع تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تزيد عن مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال أربعة ركائز استراتيجية. وتتماشى استراتيجيتنا مع ضرورة تلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي، مع ضمان استفادتنا من النمو الكبير الناشئ عن الانتقال في قطاع الطاقة".

وتابع: "توفر استراتيجيتنا المُحدّثة رؤيةً واضحةً لتحقيق التميز التشغيلي المستدام وريادة التكلفة. وتلتزم "فيرتيغلوب" اليوم بمبادرات جديدة لتعزيز القيمة، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تحسين التكاليف واستكمال 80 بالمئة من المرحلة الأولى من خطة تحسين التصنيع. وتشمل هذه المبادرات المرحلة الثانية من برنامج تحسين التكاليف، بهدف تحقيق وفورات سنوية بقيمة 35 مليون دولار من التكاليف التشغيلية بنهاية عام 2027، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة تحسين التصنيع، التي تهدف إلى تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 80 مليون دولار خلال الفترة الزمنية نفسها. ويصل إجمالي الزيادة المتوقع تحقيقها في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنهاية عام 2027 من خلال هذه المبادرات إلى 165-175 مليون دولار".

وأشار إلى أنه: "تسعى شركة "فيرتيغلوب" إلى توسيع حضورها الاستراتيجي في الأسواق ذات العائدات الصافية المرتفعة، حيث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التوسع للشركة في هذه الأسواق بزيادةً تراكمية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 30-45 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وتتماشى عملية الاستحواذ الأخيرة على أصول التوزيع التابعة لشركة "ونجفو" أستراليا المحدودة مع نهج "فيرتيغلوب"، ما يُعزز حضورها وأسعار منتجاتها في الأسواق الرئيسية. وتعمل "فيرتيغلوب" أيضاً على تطوير محفظة منتجاتها المستدامة ذات هامش الربح الأعلى، بما في ذلك سائل عادم الديزل ("DEF") واليوريا مع المثبطات، والتي من المتوقع أن تُحقق أرباحاً سنوية إضافية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 75-100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويسرنا إتمام تجاربنا بناجح في مصنع الشركة قي دولة جمهورية مصر العربية لإنتاج اليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات باستخدام اعلي التقنيات الحديثة thyssenkrupp Uhde Fertilizer Technology (tk UFT)، ونخطط للحصول على حقوق حصرية لهذه التقنية الجديدة. ونتيجة لذلك سنتمكن من تأسيس سلسلة توريدات متكاملة لسائل عادم الديزل من خلال إبرام اتفاقية مع مجموعة دي إف (DF Group) لتسويق المنتج في الأسواق الأوروبية. وتؤكد هذه الشراكات التزامنا بالتوسع في المنتجات المستدامة ذات القيمة الأعلى، ونتوقع المزيد من فرص التوزيع في مناطق جغرافية أخرى".

واختتم الحوشي حديثه بالقول: " نتمتع بمكانة فريدة تُمكّننا من أداء دور أساسي في تلبية الطلب على الأمونيا منخفضة الكربون، وذلك من خلال منظومتنا الإنتاجية المتطورة ومكانتنا الراسخة في السوق والدعم القوي الذي توفره "أدنوك" من خلال مشاريعها الطموحة وانتشارها العالمي الواسع. ونضع على رأس أولوياتنا تخصيص رأس المال المنضبط والاستثمارات المعززة للقيمة القائمة على الطلب في مجال إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والتي من المتوقع أن تساهم بمبلغ 70- 100مليون دولار في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030. ويرتكز نهجنا المنضبط للنمو على الدعم المستمر من مساهمنا الرئيسي، "أدنوك"، والذي يتمثل في الدعم الكامل لتحقيق خفض 21-15 مليون دولار من التكاليف التشغيلية الثابتة، إضافة إلى دعمها لتخفيض تكاليف التمويل بقيمة 10 مليون دولار، وتبنيها للمشاريع الجديدة. إضافة إلى ذلك، نواصل العمل بشكل وثيق مع "أدنوك" للاستفادة من منظومتها الداعمة عبر شبكات العملاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية. كما أؤكد أن "فيرتيغلوب" مستعدة لبدء فصل جديد من رحلتها للنمو وتعزيز القيمة وتنفيذ استراتيجية النمو".

"استراتيجية النمو 2030"

خارطة طريق لتحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تزيد عن 1 مليار دولار بحلول عام 2030

تهدف استراتيجية النمو الجديدة لشركة "فيرتيغلوب" إلى ترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال منتجات النيتروجين المتكاملة من خلال أربعة ركائز استراتيجية:

التميّز التشغيلي

تعتزم "فيرتيغلوب" الوصول إلى تواجد أصولها الناشئة ضمن الربع الأول من منحنى الموثوقية والكفاءة، وتحسين هياكل تكاليف عملياتها التصنيعية والمؤسسية، والاستفادة الكاملة من منظومة مساهمها الرئيسي الداعمة، "أدنوك". من المتوقع أن تُسهم هذه الجهود مجتمعةً في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 165-175 مليون دولار بحلول عام 2030.

التَّقارُب من العملاء

ستركز "فيرتيغلوب" على تعزيز أسعارها عبر المناطق وأنواع العقود، مع الاستفادة بشكل خاص من الفرص في الأسواق النهائية لزيادة أحجام الإنتاج وتوسيع هوامش أرباحها في الأسواق الرئيسية. وفي الوقت نفسه، ستستفيد الشركة من حضورها العالمي ومنصتها للتخزين والتوزيع لتعزيز كفاءة التكلفة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 30-45 مليون دولار بحلول عام 2030.

توسيع منتجات النيتروجين

تخطط الشركة لتوسيع محفظة منتجاتها من خلال طرح مجموعة أوسع من المنتجات المستدامة القائمة على النيتروجين، مثل اليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات (AGU) و سائل عادم الديزل DEF))، إضافة إلى تحديث منتجاتها من الأمونيا للتوسع في توفير منتجات جذابة وذات قيمة أعلى. تتوقع "فيرتيغلوب" أن تُحقق محفظة منتجاتها المتنوعة زيادة إضافية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 75-100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

نمو منضبط للأمونيا منخفضة الكربون

مع تقدم أعمال البناء في منشأة الأمونيا منخفضة الكربون، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنوياً في "تعزيز" بمدينة الرويس الصناعية، تواصل شركة "فيرتيغلوب" التزامها بتطوير مشروع الأمونيا منخفضة الكربون، بهدف تحقيق عوائد مجزية وتعزيز القيمة من خلال الاتجاهات الإيجابية في الطلب العالمي على الوقود المستدام. من المتوقع أن يُحقق نهج الشركة المنضبط وطويل الأمد في مشاريع الأمونيا منخفضة الكربون زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 70- 100مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، بتاريخ 31 مارس 2025، عن تسجيل ديون صافية بقيمة 836 مليون دولار، ما يعني أن نسبة صافي الدين/الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ 12 الماضية تساوي 1.1 ضعف، وهو ما يسمح للشركة بالسعي إلى فرص النمو مع توزيع الأرباح على المساهمين. وتؤكد الشركة على تنفيذ سياستها في توزيع الأرباح من خلال دفع كل التدفقات النقدية الحرة الزائدة بشكل أساسي إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو، مع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. تواصل فيرتيغلوب التزامها بتقديم المزيد من القيمة للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.

في 12 مارس 2025، عيّنت شركة "فيرتيغلوب" مزود سيولة لتعزيز السيولة وكفاءة التداول لمساهميها في السوق.

وفي أبريل 2025، أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم من أجل إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 بالمئة من أسهمها الحالية، رهناً بظروف السوق، وذلك لتعزيز التزامها بتحقيق عوائد مجزية ومستقرة لمساهميها. وتُؤكد عملية إعادة الشراء على ثقة "فيرتيغلوب" الراسخة في إمكاناتها لخلق القيمة ومكانتها في السوق. عتبارًا من 12 مايو 2025، وقد أُعيد شراء 17.1 مليون سهم، ما يعادل 0.21 بالمئة من إجمالي الأسهم الحالية حتى تاريخه.

قامت وكالتا فيتش وستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني لشركة "فيرتيغلوب"، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لشركة أدنوك، ما يدعم هيكل تكلفة التمويل الأكثر ملاءمة، في حين قامت موديز في وقت سابق من عام 2024 برفع نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وحققت "فيرتيغلوب" تصنيفات ائتمانية لدرجتها الاستثمارية من ثلاث وكالات تصنيف ائتمانية: ستاندرز آند بورز، وموديز، وفيتش، ما يعكس التدفقات النقدية المميزة والسياسات المالية الحكيمة لدى الشركة.