العالم اليوم - بعد أيام من وفاة زوجها.. كارول سماحة تعود للمسرح

انتم الان تتابعون خبر بعد أيام من وفاة زوجها.. كارول سماحة تعود للمسرح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 مايو 2025 04:21 صباحاً - أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مساء الإثنين، على جمهورها من على خشبة "كازينو لبنان"، بعد أيام فقط على وفاة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، مقدّمة عرضا غنائيا استعراضيا بعنوان "كلو مسموح"، رغم الحزن الذي يلف حياتها الشخصية.

ولم يُخفِ الجمهور تأثره، فوقف وصفق طويلا في نهاية العرض، تحية للفنانة اللبنانية.

وكانت سماحة قد عبّرت عن قرارها على منصة "إكس"، قائلة: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لديّ مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح. المسيرة مستمرة، بوجع. ولكن بإيمان كبير."

ويشكل عرض "كلو مسموح" عودة كارول سماحة إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 18 عاما، منذ مشاركتها في مسرحية "زنوبيا" للراحل منصور الرحباني، مما يضيف إلى العرض بعدا خاصا في مسيرتها الفنية.

وتدور المسرحية، ذات الطابع الغنائي الكوميدي، حول الحب والتحديات المعاصرة في العلاقات، وقد اقتبسها المخرج والممثل الشاب روي الخوري من مسرحية "Anything Goes" الأميركية التي عرضت لأول مرة على مسارح برودواي عام 1934.