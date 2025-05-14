نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: حققنا اختراقا في المفاوضات التجارية مع الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حققت "اختراقا" في المفاوضات حول التجارة مع الصين بنتيجة اللقاءات التي عقدت في سويسرا مؤخرا.

وقال ترامب خلال منتدى استثماري في السعودية، يوم الثلاثاء: "خلال العطلة الأسبوعية حققنا اختراقا مع الصين... وعلينا أن نتفق على بعض التفاصيل الصغيرة".

وأشار إلى أن "الصين وافقت على فتح أسواقها أمام التجارة مع الولايات المتحدة وغير ذلك"، مضيفا أن ذلك لم يحدث بعد وهذا من ينبغي أن تقوم به بكين.

وأضاف: "سنرى كيف ستتطور الأحداث".

يذكر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا يومي 10 و11 مايو على خفض الرسوم الجمركية اعتبارا من 14 مايو الجاري، وذلك في أعقاب "حرب تجارية" أدت إلى فرض رسوم متبادلة تمنع التجارة بين البلدين عمليا، حيث وصلت الرسوم الأمريكية على الواردات من الصين إلى 145% والرسوم الصينية التي تم فرضها ردا على ذلك، إلى 125%.