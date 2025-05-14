نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.

وأشار دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن رفع العقوبات سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد.

وقال: "من المهم بالنسبة إلينا أن نرى إعفاء سوريا من العقوبات لإعادة إعمار البلاد وانتعاش الشعب السوري بعد نزاع دام أكثر من 10 سنوات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح خلال زيارته للرياض وقبلها بأن الولايات المتحدة ترغب في رفع العقوبات عن سوريا، والتي تم فرضها في عهد بشار الأسد.

ورحبت الخارجية السورية بتصريحات ترامب بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ذلك سيكون "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري".