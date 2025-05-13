العالم اليوم - فيديو.. احتفالات صاخبة في سوريا بعد قرار ترامب رفع العقوبات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. احتفالات صاخبة في سوريا بعد قرار ترامب رفع العقوبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:24 مساءً - احتفل الشعب السوري، مساء الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن بلادهم.

وفي مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية فرحة وابتهاج العديد من المواطنين، الذين خرجوا إلى الشوارع على متن سياراتهم رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، للاحتفال بإعلان ترامب.

وحاصرت العقوبات التي فرضت على سوريا خلال السنوات الماضية شعبها، وعمقت حالة الفقر في المحتمع السوري، وسط ظروف معيشية صعبة.

ويعقد السوريون الآمال على المستقبل بعد الانفتاح العربي والدولي على بلادهم التي حاصرتها العزلة لسنوات طوال خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".

وأضاف ترامب: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".

وتابع: "سعيد أن أعلن أن ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في وقت لاحق هذا الأسبوع".