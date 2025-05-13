ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 215

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 215أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 215 صحفيا، وذلك عقب اغتيال الصحفي حسن إصليح مدير وكالة "علم 24" للأنباء.

وأوضح المكتب في بيان أن جيش الاحتلال استهدف إصليح بقصف مباشر أثناء تلقيه العلاج في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، بعد أن كان أصيب من قبل خلال محاولة اغتيال سابقة وما زال في مرحلة العلاج.

وكان إصليح قد تعرض للإصابة في السابع من أبريل الماضي إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، مما أدى حينها أيضا إلى استشهاد صحفيين اثنين كانا داخل الخيمة.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بالاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، داعيا المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق إعلاميي القطاع، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تحيط بمرتكبيها.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا "المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وجدد المكتب دعوته المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والضغط الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة ولحماية الصحفيين والإعلاميين من عمليات الاستهداف والاغتيال.