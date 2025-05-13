الرئاسة السورية ترحب بقرار ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها بقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وجاء في البيان: "رئاسة الجمهورية العربية السورية ترحب بقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري بعد زيارته للملكة العربية السورية".

وأضاف: "نثمن دور المملكة العربية السعودية بالجهود التي بذلتها للوقوف مع الشعب السوري".

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف: "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".

وقبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية في مستهل جولة إقليمية، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا، في ظل سعي السلطات الجديدة لإعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وقال ترامب: "سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، وقد نرفعها قريبًا. قد نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة".

وأصدرت سوريا بيانا رحّبت فيه بتصريحات ترامب، واعتبرتها "خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري".

وبينت الولايات المتحدة أنها ستنتظر لترى كيف تمارس السلطات السورية الجديدة سلطتها وتضمن حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات، واختارت بدلا من ذلك إعفاءات محددة ومؤقتة.