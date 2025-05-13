نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ وسط حالة من الهلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في العديد من المناطق داخل إسرائيل، ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية وتواجده بالسعودية.

وفي بيانات متتالية له، قال الجيش الإسرائيلي:

- تقرير أولي: رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد. يُرجى من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

- تقرير أولي: دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق صاروخ. التفاصيل قيد المراجعة.

- عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. دوت صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول.

وأظهرت لقطات متداولة هلع المستوطنين في مطار بن غوريون وأماكن أخرى أثناء إطلاق الإنذار بسبب الصاروخ.