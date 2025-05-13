العالم اليوم - دينيس روس: على ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 09:25 مساءً - دعا المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، دينيس روس، الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر دينيس روس، في حديثه لقناة "دوت الخليج"، أن ترامب "يريد تطبيعا بين إسرائيل وباقي الدول في المنطقة، وهذا سيعني اندماجا أكبر".

وأضاف: "لكن التطبيع لن يحدث ما دامت الحرب في غزة مستمرة وما دام الفلسطينيون مستبعدون من المحادثات".

وتابع: "التحدي الأكبر لترامب هو كيف سيقول لنتنياهو إن الحرب يجب أن تتوقف.. يجب أن يضغط ترامب على نتنياهو لإنهاء الحرب وأن تكون هناك خطة لما سيحدث تاليا".

وأوضح: "يجب أن تكون هناك فترة انتقالية وحكومة انتقالية يشارك فيها العرب والفلسطينيون.. يجب أن تكون هناك جهود جادة لخنق حماس وقطع الأكسجين عنها".

وشدد روس على أنه "لا يمكن السماح لحماس بحكم غزة والعالم يفهم ذلك.. لا أحد يريد تكرار ما حدث في 7 أكتوبر".

كما أشار المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط إلى أن "الدعم الأميركي لإسرائيل سيتواصل لكن بطريقة مختلفة لأن ترامب يركز على المصلحة الأميركية".

وأردف قائلا: "لا أستبعد أن يبرم ترامب اتفاقا مع إيران بصرف النظر عن موقف إسرائيل لأن أميركا تخدم مصالحها في المقام الأول".

وأبرز: "ترامب سيستخدم كل الأوراق الموجودة بين يديه لإبرام اتفاق سريع مع إيران".

وختم دينيس روس بالقول: "إسرائيل نجحت في تغيير ميزان القوى عسكريا في المنطقة، والآن لديها القدرة لتغيير ميزان القوى استراتيجيا على المدى البعيد".