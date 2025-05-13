العالم اليوم - بلغة السلام والضغط.. ترامب يمدّ "غصن الزيتون" لإيران

انتم الان تتابعون خبر بلغة السلام والضغط.. ترامب يمدّ "غصن الزيتون" لإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:26 مساءً - حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء في خطاب ألقاه في المملكة العربية السعودية، إيران على اتباع "مسار جديد وأفضل"، في سعيه للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وفي كلمة أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، قال ترامب إنه يريد تجنب الصراع مع طهران، لكنه حذّر من أن الوقت ينفد مع إحراز إيران تقدما سريعا في برنامجها النووي.

وأضاف: "كما أوضحتُ مرارا وتكرارا، أنا مستعد لإنهاء صراعات الماضي وإقامة شراكات جديدة من أجل عالم أفضل وأكثر استقرارا، حتى لو كانت خلافاتنا عميقة".

ثم عاد ليشدد: "إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا... فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة أقصى ضغط هائل، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

وأردف قائلا: "على إيران أن تختار لأن العرض المقدم لن يستمر إلى الأبد".

وجاءت هذه التعليقات بعد أيام من إرسال ترامب لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف للقاء مسؤولين إيرانيين في جولة رابعة من المحادثات تهدف إلى إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي إن إيران منفتحة على قبول فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتناول هذه التفاصيل بعد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن تخت روانجي قوله "لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر القضايا المشابهة في المجال النووي، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة".