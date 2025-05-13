العالم اليوم - ولي العهد السعودي: ما وقعناه اليوم هو جزء من طموح أكبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:26 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن ذلك "جزء من طموح أكبر".

وأضاف ولي العهد السعودي أن "المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل أن تصل القيمة إلى تريليون دولار".

ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024"، مؤكدا على "وجود علاقات عميقة بين البلدين".

وأشار إلى أن أميركا تعد ضمن أكبر شركاء رؤية السعودية 2030، كاشفا أن "الاستثمارات المشتركة تعد إحدى أهم الركائز في علاقتنا الاقتصادية".

وأضاف: "العمل المشترك مع أميركا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، إنما يمتد لإحلال السلام في المنطقة والعالم".

وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي 2025، بمشاركة رفيعة من قادة الأعمال وصنّاع القرار من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مستندًا إلى علاقات ثنائية تمتد لما يقارب القرن، ومبنية على أسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.