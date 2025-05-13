العالم اليوم - "آن الأوان أن تلمع".. ترامب يقرر منح سوريا "فرصة الازدهار"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:26 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".

وأضاف ترامب: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".

وتابع: "سعيد أن أعلن أن ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأكمل: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا".

وأبرز: "هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح.. أقول حظا سعيدا يا سوريا. أرونا شيئا خاصا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع غدا الأربعاء.

وذكر المسؤول أن ترامب وافق على الاجتماع مع الشرع في السعودية، الأربعاء.

كما نقلت وكالة "فرنس برس" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره السوري "بشكل وجيز" في الرياض.