نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب يعلن إمكانية رفع العقوبات على سوريا ويشيد بالحكومة السورية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد ف العاصمة السعودية وذلك بعد مشاورات ومناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات كبيرة في الأوساط السياسية، حيث أكد ترامب أنه يسعى إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تحقيق استقرار حقيقي في البلاد.

كما كشف ترامب عن اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني، في خطوة قد تمهد لتطورات دبلوماسية هامة في المنطقة.

رفع العقوبات الأمريكية على سوريا



أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على سوريا. وجاء هذا القرار بعد مناقشات مع القادة الإقليميين، ما يعكس رغبة الولايات المتحدة في إحداث تحول في العلاقات مع سوريا.

وأوضح ترامب أنه حان الوقت لإظهار سوريا قدراتها بعد رفع هذه العقوبات، معبرًا عن تفاؤله بشأن قدرة الحكومة السورية الجديدة على أداء مهامها.

الدور السعودي والتركي في القرار الأمريكي



تزامن قرار ترامب مع مشاورات جرت بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وفي كلمته، أشار ترامب إلى أنه يأمل في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في مهامها.

وأكد ترامب أن الوقت قد حان ليظهر النظام السوري قدرة جديدة على التعامل مع مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

لقاء وزاري أمريكي-سوري



كشف الرئيس الأمريكي عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.