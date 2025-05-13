عاجل|ترامب: مستعد لاستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية وحلفاء الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - في خطاب ألقاه خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزامه الكامل بالدفاع عن السعودية وحلفاء الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحاته في وقت حساس تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران.

كما شدد ترامب على مواقف بلاده تجاه إيران، موجهًا انتقادات حادة بشأن سياستها الإقليمية ودعمها للميليشيات.

وأوضح ترامب أيضًا، خلال كلمته، أنه يفضل السلام على الحرب، لكنه لا يتردد في استخدام القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها.

ترامب: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية



في حديثه، شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تفضل دائمًا الحلول السلمية والشراكات طويلة الأمد، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن السعودية وأضاف أن الولايات المتحدة تؤمن بـ "السلام عن طريق القوة"، واصفًا ذلك بأنه السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وأوضح ترامب أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات العسكرية ضد أي تهديد يواجه أمريكا أو شركاءها.

إيران والنقد اللاذع



وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، انتقد ترامب بشدة دعم طهران للميليشيات في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي: "إيران يجب أن تبني دولتها بدلًا من تحويل الصحراء إلى مزارع وتحويل مزارعها إلى صحاري".

ويعكس هذا الموقف الضغط المستمر من الإدارة الأمريكية على إيران، مع دعوتها إلى تغيير سياساتها الإقليمية والتركيز على بناء دولة قوية ومستقرة بدلًا من التدخل في شؤون جيرانها.

العلاقات الأمريكية السعودية



وأكد ترامب في خطابه التزام الولايات المتحدة الثابت بحماية مصالح المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه سيكون دائمًا مستعدًا لاستخدام القوة العسكرية إذا كان ذلك ضروريًا للدفاع عن السعودية وحلفائها في المنطقة، مشيرًا إلى أن من يهدد أمن أمريكا أو شركائها سيواجه بالقوة.