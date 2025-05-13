نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب يقترح مسارًا جديدًا مع إيران ويعلن انفتاحًا أمريكيًا على سوريا ولبنان خلال منتدى الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات المفاجئة خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في العاصمة الرياض حيث وجه ترامب رسائل مباشرة إلى عدد من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، أبرزها العلاقات المتوترة مع إيران والوضع في سوريا والدعم الأمريكي المحتمل للبنان.

جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تدهورًا متصاعدًا بفعل العقوبات الاقتصادية، بينما تظهر مؤشرات على تغير محتمل في الموقف الأمريكي من الأزمة السورية، يتجلى في لقاء مرتقب هو الأول من نوعه بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع.

كما لم يغفل ترامب الإشارة إلى لبنان، حيث أعرب عن استعداد واشنطن لدعم مسار اقتصادي وتنموي يعزز استقراره الإقليمي.

مسار جديد مع إيران رغم العقوبات



قال ترامب إن الولايات المتحدة "ترغب في فتح صفحة جديدة مع إيران"، مقترحًا ما وصفه بـ "مسار جديد وأفضل نحو مستقبل مأمول".

وتأتي هذه التصريحات رغم التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران عقب فرض حزمة عقوبات أمريكية جديدة، ما دفع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الرد قائلًا إن هذه الإجراءات "ليست بناءة" ولا تساعد في إطلاق حوار جاد بين الطرفين.

دعم أمريكي للبنان وتنمية اقتصادية محتملة



في كلمته، أبدى الرئيس الأمريكي استعداد بلاده لمساعدة لبنان على "بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه"، في إشارة واضحة إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة على دور حزب الله الإقليمي، وسعي واشنطن لإضعاف نفوذه من خلال المسارات الاقتصادية والدبلوماسية.

الانفتاح على سوريا ولقاء مرتقب مع أحمد الشرع



أطلق ترامب إشارات بالغة الدلالة تجاه الأزمة السورية، حين عبر عن أمله في أن "تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار".

وفي خطوة مفاجئة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيعقد اجتماعًا رسميًا مع نظيره السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء على هامش المنتدى.

ويعد هذا اللقاء مؤشرًا على تحول في نهج واشنطن، ويفتح باب التكهنات بشأن مرحلة سياسية جديدة في الملف السوري.