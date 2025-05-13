نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب: سأعمل على رفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظيره السوري في تركيا.

وتابع: "نأمل في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في البلاد."

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظيره السوري في تركيا.