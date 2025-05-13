نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب وولى العهد السعودى يشهدان منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، حدثًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بارزًا حيث انعقد "منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي"، وألقى خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة رئيسية، في إطار أولى جولاته الدولية الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط. الزيارة التي تشمل السعودية وقطر والإمارات تحمل رسائل واضحة حول توجهات السياسة الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ظل توقيع اتفاقيات استراتيجية بين واشنطن والرياض، وحضور شخصيات بارزة مثل الملياردير إيلون ماسك، ما يعكس مستوى التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد ترامب خلال كلمته أن المملكة العربية السعودية تعد شريكًا أساسيًا للولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات وبناء مستقبل اقتصادي واعد في المنطقة.

اتفاقيات دفاعية وتعاون عسكري متجدد



ضمن فعاليات المنتدى، أعلنت إدارة ترامب توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الحكومة السعودية، كان أبرزها اتفاقيات بيع عتاد عسكري تعد الأكبر من نوعها بين البلدين حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، والذي يشمل مجالات الدفاع، والأمن، والاقتصاد، والتكنولوجيا.

إيلون ماسك يشارك كمستشار أول لترامب



وكان من بين أبرز المشاركين في المنتدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "X" (تويتر سابقًا)، والذي حضر المنتدى بصفته مستشارًا أول للرئيس ترامب ورئيسًا لما يعرف بوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية.

وتعكس مشاركة ماسك توجهًا جديدًا نحو دمج الابتكار التكنولوجي بالسياسات الحكومية، وتعزيز حضور الشركات التكنولوجية الكبرى في ملفات التعاون الدولي.

زيارة ثقافية رسمية إلى الدرعية والطريف



من المقرر أن يقوم الرئيس ترامب خلال زيارته الرسمية بجولة في موقعي الدرعية والطريف التاريخيين، المدرجين على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، كجزء من برنامجه في السعودية الذي يجمع بين الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وسيتوج اليوم بمأدبة عشاء رسمية تجمعه بولي العهد السعودي، في خطوة تعكس مدى الحفاوة بالعلاقات الثنائية وتأكيدها على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين.