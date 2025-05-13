نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني: لا يوجد منتصر في الحروب التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أحد منتصرًا في الحروب الجمركية والتجارية وأن التنمر يؤدي إلى عزلة الذات.

وقال شي جين بينغ، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بكين: "لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، والتنمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عزلة الذات"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار بينغ إلى إن التغيرات في العالم تتسارع الآن بشكل كبير، وأن العديد من المخاطر متشابكة ومتعددة الطبقات، مؤكدًا أن الوحدة والتعاون بين الدول فقط هي التي يمكنها الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت أمريكا والصين، أمس الإثنين، إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يومًا مما دفع الأسواق العالمية إلى الارتفاع.