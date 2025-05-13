نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، جميعهم كانوا اعتقلوا خلال الحرب المتواصلة على القطاع.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نفذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعي، وعمليات التنكيل".