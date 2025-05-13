الاحتلال يعتقل 530 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 530 فلسطينياً من الضفةبلغت عمليات الاعتقال الممنهجة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية خلال أبريل الماضي، 530 حالة بينها 60 طفلًا، و18 امرأة، في ظل استمرار العدوان الشامل على الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عمليات الاعتقال والاعتداءات تركزت في مدينتي جنين وطولكرم، شملت خلالها عمليات ميدانية عنيفة تراوحت بين الإعدامات الميدانية، والنزوح القسري، وتدمير البنى الأساسية، بالإضافة إلى التحقيقات التي طالت مئات الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة، مشيرة إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت في الضفة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى نحو 17 ألف حالة، شملت من أُفرج عنهم لاحقًا.

ورصدت المؤسسات الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، تصاعدًا غير مسبوق خلال شهر أبريل الماضي في أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية مايو الجاري 3577 معتقلًا، بينهم أكثر من 100 طفل.

فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين حتى بداية شهر مايو الجاري ما لا يقل عن 400، بينهم أكثر من 100 معتقل إداري، يواجهون خلالها كل أشكال الانتهاكات من تعذيب وتنكيل وتجويع، إلى جانب الحرمان من التعليم والرعاية الصحية.

وطالبت المؤسسات بتحرك دولي حقيقي لوقف ما يجري بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.