ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52908

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52908ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 52,908 شهيد و119,721 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت وزارة الصحة في القطاع في التقرير الاحصائي اليومي إنه ️وصل مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا (منهم 31 شهيدا جديدا ،و 15 شهيد انتشال)، و 73 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,780 شهيدا، 7,680 إصابة).

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

