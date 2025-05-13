هدوء عند الحدود الهندية الباكستانية غداة إعلان وقف إطلاق النار

بونش «الهند» ـ أ ف ب: ساد الهدوء عند الحدود بين الهند وباكستان أمس الأحد، بعد ساعات على تبادل الطرفين الاتهامات بخرق هدنة تم التوصل إليها بوساطة واشنطن وضعت حدًّا لأعنف مواجهة بينهما منذ العام 1999.

وعاد الهدوء إلى بلدة بونش الهندية التي تضررت بشدة جرَّاء القصف الباكستاني وأعيد فتح سوقها. وقال بائع الفاكهة سهيل أنجوم «15 عامًا» لوكالة الصحافة الفرنسية «أشعر بسعادة بالغة. آمل بأن نتمكن من العودة إلى العمل وبأن يستمر الهدوء».

وعلى مدى أربعة أيام، تبادلت الدولتان الجارتان قصفًا مدفعيًّا وهجمات بمسيَّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من تطوُّر الوضع إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين ودفع العديد من العواصم الأجنبية للدعوة إلى ضبط النفس.

بدأ التوتر في 22 أبريل عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجومًا نفَّذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصًا في موقع سياحي. واتَّهمت الهند جماعة «عسكر طيبة»، المنظمة التي تتخذ من باكستان مقرًّا، بتنفيذ الهجوم. لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.

والأربعاء، نفذت الهند ضربات على العديد من المدن الباكستانية، الأمر الذي أثار دوامة من الهجمات والهجمات المضادة. وبحسب تقديرات جزئية صادرة عن البلدين ولا يمكن التحقق من صحتها، أسفرت المعارك منذ الأربعاء عن مقتل 60 مدنيًّا من الجانبين.

ووسط غياب أي مؤشرات على تراجع الأعمال العدائية، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاجأة بعد ظهر أمس الأول بإعلانه التوصل إلى «وقف لإطلاق النار كامل وفوري» بين الهند وباكستان برعاية واشنطن.

وسرعان ما أكد البلدان موافقتهما.