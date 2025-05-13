نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رويتر: الرياض تسعى لشراء طائرات "إف-35" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن مناقشات جارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لشراء طائرات الشبح المتقدمة "إف-35"، في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بدأت مراسم الاستقبال الرسمي صباح اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه الزيارة أول جولة خارجية للرئيس ترامب منذ توليه منصبه، ما يضفي عليها أهمية رمزية وسياسية واقتصادية كبيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة الإعلان عن صفقات ضخمة تغطي مجالات متعددة، بدءًا من قطاع الدفاع، وصولًا إلى التكنولوجيا والطاقة، عبر المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي الذي يعقد على هامش الزيارة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الدور الإقليمي للمملكة وتحديث قدراتها الدفاعية مع دعم الاقتصاد الأمريكي باستثمارات سعودية ضخمة.

مباحثات لشراء طائرات "إف-35"



أفادت "رويترز" بأن الرياض وواشنطن تناقشان صفقة محتملة تتضمن شراء المملكة لطائرات "إف-35"، وهي من أكثر الطائرات تطورًا في العالم وتتميز بقدرات شبحية وتقنيات قتالية متقدمة.

زيارة رئاسية تاريخية إلى الرياض



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي. واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي في مراسم رسمية شملت استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

اتفاقيات اقتصادية ودفاعية تتجاوز التريليون دولار



من أبرز محاور زيارة ترامب إلى المملكة، انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، والذي يتوقع أن يشهد توقيع اتفاقيات وصفقات تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.



